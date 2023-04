Governo com o Chega? "Não vamos ter políticas ou políticos racistas, xenófobos ou populistas"

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento 14 Abril, 2023 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com Luís Montenegro a liderar, num possível Governo à direita "não vão existir políticos xenófobos e racistas". É a garantia do líder do PSD, em entrevista à CNN Portugal, quando questionado sobre possíveis acordos com o Chega.

O presidente do PSD já tinha deixado essa ressalva, no último congresso do partido, salientando que o PSD "nunca se associará a qualquer política xenófoba ou racista", embora nunca tenha referido o nome de André Ventura ou do Chega.

Num excerto da entrevista à CNN Portugal, que vai para o ar na noite desta sexta-feira, o presidente social-democrata acrescenta que a "imaturidade e irresponsabilidade" não entram num Governo liderado por ele.

"Quero garantir que não vamos ter, no Governo, políticas ou políticos racistas ou xenófobos, nem populistas", assumiu.

Não se trata apenas de uma coligação para formar Governo, mas também de "apoio político" no Parlamento, já que "têm uma oposição populista e altamente demagógica".

Confrontado com as palavras do Presidente da República, que defendeu que ainda não existe alternativa ao Governo socialista, Luís Montenegro reforça que tem uma posição diferente: "Eu sou a alternativa".

"Isto é tão claro que, mesmo o argumento das sondagens, induz que essa alternativa existe", salientou.

Depois das primeiras palavras de António Costa sobre as últimas polémicas na TAP, reveladas na Comissão de Inquérito, Luís Montenegro escreveu no Twitter que "o PSD e o Chega estão cada vez mais juntos". André Ventura anunciou uma moção de censura ao Governo, embora só a possa apresentar em setembro, no início da nova sessão legislativa.

"Um bom Governo e uma boa oposição não são isto", afirmou.