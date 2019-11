Governo como força de bloqueio? BE quer explicações no parlamento

© José Sena Goulão/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 26 Novembro, 2019 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A posição é "incompreensível" e, por isso, o governo tem de dar explicações na Assembleia da República. Acusação feita pela deputada bloquista Mariana Mortágua sobre a posição de Portugal no Conselho Europeu numa proposta de diretiva contra a evasão fiscal.

No requerimento apresentado para as audições "com caráter de urgência" de Augusto Santos Silva e Mário Centeno, pode ler-se que de acordo com uma investigação do Diário de Notícias, o governo "tem efetivamente agido como uma força de bloqueio" à diretiva europeia que exige que as empresas multinacionais divulguem publicamente, num relatório específico, o imposto sobre rendimento que pagam e outras informações fiscais.

O Bloco de Esquerda sublinha que o governo tem-se escudado "num falso argumento legalista segundo o qual a aprovação da diretiva deveria acontecer por consenso". Por isso, Mariana Mortágua pede explicações urgentes.

"Temos aqui dois problemas: o primeiro é porque é que o governo português está a bloquear uma medida de combate à fraude de grandes multinacionais a nível europeu, é um problema de posição do Estado português. O segundo problema é de método: a total falta de transparência e opacidade em que estas negociações têm acontecido", nota a deputada.

Mariana Mortágua afirma que é preciso saber o que defende o governo, quem representa o executivo e que posição efetiva foi tomada por Portugal nestas negociações no Conselho Europeu.

"Portugal não só não assume uma posição favorável como tem contribuído para o impasse colocando-se ao lado dos países que a querem bloquear", diz a deputada Mariana Mortágua dando exemplos de países como Luxemburgo, Malta e Chipre.