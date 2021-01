Governo considera "um absurdo" o Reino Unido interditar voos de Portugal

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © Lusa

Por TSF 14 Janeiro, 2021 • 20:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera que a proibição de voos para o Reino Unido é "absurda". Numa reação à TSF, o ministro mostrou-se surpreendido com a medida tomada pelo governo britânico.

"É uma medida que nos surpreende muito negativamente porque nos parece absurda. Dizer que se tem de se suspender as ligações aéreas de Portugal para o Reino Unido porque Portugal tem ligações aéreas com o Brasil, é uma justificação que, com todo o respeito, não colhe", critica Augusto Santos Silva, sublinhando que quem viaja do Brasil para o nosso país só pode fazê-lo com teste negativo à Covid-19.

Ministro Augusto Santos Silva considera decisão de suspender os voos de Portugal para o Reino Unido "absurda". 00:00 00:00

As autoridades britânicas justificam a medida com a nova variante descoberta no Brasil. Por cá, a estirpe ainda "não foi identificada" em Portugal pelo Instituto Ricardo Jorge, indica o ministro.

Estirpe identificada no Brasil ainda não foi detetada em Portugal, indica o ministro. 00:00 00:00

"Mesmo que, a preocupação fosse com passageiros oriundos do Brasil, não se percebe o porquê de a decisão britânica suspender voos a partir de Portugal", acrescenta Augusto Santos Silva.

Augusto Santos Silva pede revogação da medida de forma imediata. 00:00 00:00

O Governo português já está a "procurar esclarecer" a situação junto das autoridades britânicas. "Esperamos vivamente estas decisões que nos parecem absurdas sejam revogadas o mais depressa possível", afirma o ministros dos Negócios Estrangeiros.

Reino Unido proibiu os voos vindos de Portugal. Em causa está a nova variante de SARS-CoV-2, que surgiu no Brasil. Os britânicos proíbem também os voos de todos os países sul-americanos para o país devido a esta nova estirpe.