Governo convoca reunião no Infarmed para sexta-feira

© Natacha Cardoso/Global Imagens

Por Francisco Nascimento 15 Novembro, 2021 • 15:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro convocou uma nova reunião no Infarmed, para a próxima sexta-feira, que vai juntar especialistas e políticos, apurou a TSF. A reunião acontece numa altura em que o número de infetados está a subir.

No domingo, Portugal registou o máximo de mortes dos últimos dois meses. O país não registava um número de vítimas mortais por Covid-19 igual ao do passado domingo (15) desde 26 de agosto.

O último boletim epidemiológico dá conta ainda de 1483 novos casos de infeção, e mais 465 internados. O número de novos doentes no hospital não era tão alto desde 20 de setembro, dia em que o número de internados foi de 471.

Na Europa, vários países estão a adotar medidas mais restritivas, dada a propagação de uma nova variante da Covid-19. Nos Países Baixos, nas próximas três semanas, o comércio não essencial encerra às 18h00, os bares, os restaurantes e os hotéis encerram às 19h00. O Governo de Mark Rutte volta a recomendar o teletrabalho.

Já o Governo da Áustria avança para o confinamento dos não-vacinados.

Portugal tem mais de 85 por cento da população vacinada, e nesta semana começa a vacinação dos profissionais de saúde com a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

As autoridades de saúde do país já administraram mais de meio milhão de doses de reforço da vacina contra a Covid- 19 e mais de um milhão e cem mil vacinas contra a gripe, de acordo com os dados do Governo.