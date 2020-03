Governo da Madeira quer intervenção de Marcelo para encerrar aeroportos do arquipélago

Miguel Albuquerque informou que estão a ser acompanhadas cem pessoas no arquipélago © Lusa

O presidente do Governo Regional da Madeira considerou este domingo que não é o momento para discutir a inconstitucionalidade das medidas para combater a Covid-19 e quer a intervenção do Presidente da República para encerrar os aeroportos da região.

Miguel Albuquerque, que falava em conferência de imprensa diária sobre a pandemia da Covid-19, salientou que não obteve resposta do primeiro-ministro ao seu pedido para encerrar o movimento aéreo nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, pelo que solicitou uma audiência ao representante da República na região.

Segundo o presidente do Governo Regional, o objetivo é pedir a intervenção do Presidente da República para resolver esta situação, considerando que é a única forma de proteger os madeirenses e porto-santenses.

Na ocasião, Miguel Albuquerque informou que estão a ser acompanhadas cem pessoas no arquipélago, não existindo ainda qualquer caso positivo de Covid-19 confirmado.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de seis mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.