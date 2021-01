Governo dá parecer favorável à renovação do estado de emergência

© Fernando Veludo/Lusa

O Governo deu parecer favorável ao decreto presidencial que renova o estado de emergência, entre 8 e 15 de janeiro. O Conselho de Ministros esteve reunido na manhã desta terça-feira.

O Presidente da República justificou a renovação da medida por oito dias, e não por duas semanas, como tem sido habitual, uma vez que quer ouvir os especialistas sobre os números da pandemia durante a época festiva.

No domingo, também num debate para as presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu estar "preocupado" com a evolução da pandemia em Portugal, dizendo ter a sensação que houve algum "laxismo" na época festiva que pode conduzir a um "galopar" dos números.

Na quarta-feira, às 15h00, os deputados discutem e votam na Assembleia da República o prolongamento do estado de emergência. Com os votos favoráveis do PS e do PSD, esta será a oitava vez que o estado de emergência é decretado desde março.