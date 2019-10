Governo decreta dia de Luto Nacional pela morte de Freitas do Amaral

© Gustavo Bom/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 03 Outubro, 2019 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai decretar um dia de Luto Nacional pela morte de Freitas do Amaral, fundador do CDS.

Pub Pub

Pub Pub

Numa nota publicada pelo primeiro-ministro, Antóno Costa, pode ler-se que "o Governo decretará Luto Nacional coincidente com o dia do funeral, o que será acertado nas próximas horas e de acordo com a indicação da sua família."

O antigo presidente e fundador do CDS, morreu esta quinta-feira, vítima de uma doença oncológica. Estava internado desde dia 16 de setembro nos cuidados intermédios no Hospital da CUF em Cascais.