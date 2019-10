Governo deixa cair reforma do sistema eleitoral

O Governo liderado por António Costa esclarece que só será possível dar resposta a estes desafios com as "contas certas" © Pedro Rocha/Global Imagens

Melhorar, aumentar, integrar, promover, aplicar, modernizar... É com estes (e muitos outros) verbos que se escrevem as 190 páginas do Programa de Governo enviado à Assembleia da República e que não tem grandes diferenças daquilo que foi o programa eleitoral socialista.

As novidades foram antecipadas pelo próprio primeiro-ministro no discurso de tomada de posse : o aumento do salário mínimo para os 750 euros até ao final da legislatura e o encerramento antecipado das centrais termoelétricas do Pego (em 2021) e de Sines (em 2023).

O destaque vai, portanto, para o facto de o Executivo ter deixado cair a reforma do sistema eleitoral, piscando o olho aos partidos à esquerda. No programa para as legislativas, o PS queria introduzir círculos uninominais, "sem prejuízo da adoção de mecanismos que garantam a proporcionalidade da representação partidária, promovendo o reforço da personalização dos mandatos e da responsabilização dos eleitos, sem qualquer prejuízo do pluralismo". Ora, no documento agora publicado, esta bandeira saiu de cena.

Notando que os próximos quatro anos são "um ciclo de consolidação da recuperação económica", o Programa de Governo divide-se em quatro eixos estratégicos que pretendem "combater as alterações climáticas, responder ao desafio demográfico, construir a sociedade digital e reduzir as desigualdades".

O Governo liderado por António Costa esclarece que só será possível dar resposta a estes desafios com as "contas certas", com uma melhoria na "qualidade da democracia", com investimento na qualidade dos serviços públicos e ainda com uma valorização das funções de soberania.

No capítulo das contas certas, os objetivos são aqueles que os socialistas vinham a apregoar desde a campanha eleitoral e que até merecem sublinhado no documento: dívida pública a descer para próximo dos 100% do PIB até 2023 e saldo primário perto dos 3% do PIB.

No investimento público, o Governo pretende gastar uma verba superior a 10 mil milhões de euros com prioridade para a ferrovia, expansão do metro de Lisboa e Porto, bem como do sistema de mobilidade ligeira do Mondego, material circulante para metros, comboios e também Transtejo, renovação de estradas e ainda a construção de novos hospitais e recuperação de unidades hospitalares, sem detalhar, no entanto, quais.

E é nos detalhes (ou falta deles) que está também um dos pontos-chave deste Programa de Governo: a ausência de metas específicas em muitos casos vai permitir ao Executivo alguma flexibilidade para negociar e procurar entendimentos com os partidos à esquerda.

Revisão da matéria

As bandeiras são muitas e foram sendo todas erguidas ao longo da campanha eleitoral, mas agora voltam à tona com o Programa de Governo que vai ser discutido nos dias 30 e 31 deste mês na Assembleia da República.

No que diz respeito ao SNS, o Governo reconhece que esta é "uma fase de maior pressão", ficando desde logo clara a questão das parcerias público-privadas (PPP) que tanto debate gerou aquando da lei de bases da saúde: "assume-se o compromisso de não fazer nenhuma nova PPP na gestão clínica num estabelecimento em que ela não exista".

Já nas questões demográficas, a natalidade ganha destaque com o Governo a vincar no documento que vai ser discutido na AR o aumento das deduções fiscais no IRS em função do número de filhos, sem diferenciar os filhos em função do rendimento dos pais. Também para incentivar os portugueses a terem mais do que um filho, o Programa estabelece a criação de um "complemento-creche", atribuindo a todos aqueles que tenham filhos nas creches "um valor garantido e universal que apoie a comparticipação das famílias no preço da creche a partir do segundo filho". Valores? Esses ficam incógnitos.

No capítulo do combate às desigualdades, foco para a possibilidade de penalizar fiscalmente as empresas que tenham "leques salariais excessivamente desiguais" e valorizar as que lutem contra a desigualdade salarial.

Também o combate à pobreza energética é elencado no Programa com o alargamento da tarifa social "ao gás de cidade e ao GPL engarrafado ou canalizado", sendo ainda revisto o modelo de fixação e aplicação da tarifa social da água "para que mais pessoas possam, de forma automática, aproveitar este benefício".

Nas desigualdades territoriais, é dada prioridade aos territórios mais vulneráveis, "que devem beneficiar de um estatuto especial", e daí advém a necessidade de "reforçar o diferencial de incentivos para investimentos direcionados para as regiões de baixa densidade, aprofundando os mecanismos de majoração de apoios nas políticas de estímulo ao investimento e nas políticas ativas de emprego".

Com a transição digital que agora até ganhou um ministério, o Governo propõe metas claras para uma economia mais digital: "alcançar um volume de exportações equivalente a 50% do PIB na primeira metade da próxima década e atingir um investimento global em I&D de 3% do PIB em 2030".

E, por falar em inovação, o Executivo propõe-se a "melhorar o regime do IRC para as empresas que reinvistam os seus lucros através de um aumento em 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento (de 10M€ para 12M€), assim aumentando a dedução à coleta de IRC para estas empresas".

No capítulo da ciência, o objetivo é de que, até 2030, oinvestimento aumente até atingir 3% do PIB. Já na cultura, o Governo pretende aumentar de forma progressiva a despesa até ao fim da legislatura: "atingir 2% da despesa discricionária prevista no Orçamento do Estado".