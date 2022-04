Governo deixa comentador Alexandre Guerreiro em funções

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Lusa

O Governo não vê razões para afastar o comentador Alexandre Guerreiro ​​do Centro de Competências Jurídicas do Estado, tal como foi exigido pelo presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis.

Questionado pela TSF, o gabinete da Ministra de Estado e da Presidência refere que "conforme constitucionalmente consagrado, qualquer cidadão é livre de emitir opiniões, sem ingerência de poderes públicos, pelo que a manifestação pública de uma opinião não significa, só por si, qualquer ilícito ou infração disciplinar que fundamente a cessação de um vínculo de emprego público", refere.

O gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva explica que Alexandre Guerreiro, que tem sido criticado pelas posições que defende sobre a guerra na Ucrânia, "não integra nenhum gabinete governamental, nem presta apoio a nenhum gabinete de qualquer membro do governo. "

O presidente do CES considera que Guerreiro, que já foi quadro do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), enxovalha o Estado Português.

"A permanência do dr. Alexandre Guerreiro junto da Presidência do Conselho de Ministros enxovalha o Estado português e colide radicalmente com o posicionamento político publicamente afirmado pelo Governo em relação à bárbara invasão russa do Estado soberano da Ucrânia", sustenta Francisco Assis.

O antigo eurodeputado do PS afirma mesmo que Alexandre Guerreiro é "um colaboracionista do autocrático e criminoso poder instalado no Kremlin", razão pela qual "não pode estar associado ao centro nevrálgico do poder político executivo português".

"É imperioso, em nome da dignidade nacional e do respeito pelo martirizado povo ucraniano, que sejam adotadas as medidas conducentes à supressão desta grave anomalia institucional", acrescenta Francisco Assis.