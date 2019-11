Governo descentraliza três Secretarias de Estado

Bragança vai acolher a Secretaria de Estado da Valorização do Interior © Pixabay

O Governo decidiu avançar nesta legislatura com a descentralização de três Secretarias de Estado que vão ficar instaladas nas cidades de Bragança, Castelo Branco e Guarda, anunciou esta quarta-feira à agência Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, esta decisão decorre de uma politica de maior proximidade e pretende dar mais importância à coesão territorial.

Neste âmbito, o Governo decidiu instalar o gabinete do secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, João Paulo Catarino, no edifício do antigo Governo Civil de Castelo Branco, que na anterior legislatura, acolheu a Secretaria de Estado da Valorização do Interior.

"Estarão neste edifício, em permanência, cinco elementos da equipa do secretário de Estado [João Paulo Catarino], continuando o edifício a ser utilizado para a realização de audiências, numa postura de proximidade ao território que tem sido politica ativa do Governo", explica a fonte.

Além das audiências, reuniões e eventos do gabinete do secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, o edifício irá receber atividades dos restantes membros do Governo, nomeadamente, daqueles que integram o Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Já a Secretaria de Estado da Valorização do Interior que nesta legislatura está a cargo de Isabel Ferreira, fica instalada na cidade de Bragança, no Brigantia Ecopark.

"A Secretaria de Estado terá sede lá [Bragança] e trabalhará preferencialmente a partir de Bragança, embora tenha na agenda todo o território. Atualmente trabalham no local duas pessoas mais a secretária de Estado. De futuro serão três. O gabinete começou a funcionar na segunda-feira, embora os trabalhos de preparação do local tenham começado no fim-de-semana", refere.

Na semana passada, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, tinha anunciado a instalação da Secretaria de Estado da Valorização do Interior em Bragança.

Por último, a cidade da Guarda recebe em permanência, a partir do dia 9 de dezembro, a Secretaria de Estado da Ação Social, tutelada por Rita Cunha Mendes.

"A Secretaria de Estado vai dispor de um gabinete de apoio em Lisboa, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), onde se deslocará semanalmente. A sede [da secretaria de Estado] ficará no Centro Distrital da Guarda do Instituto da Segurança Social", sublinha.

A fonte explica ainda que que até o local estar disponível, a Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais irá ocupar, de forma provisória, as instalações da delegação distrital da Guarda do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT).

Esta não é uma medida paliativa, "de todo"

A desertificação do interior não é inevitável. Assim afirma a secretária de Estado da Valorização do Interior, em declarações à TSF. Isabel Ferreira terá gabinete em Bragança, mas assegura que esta não é uma medida paliativa. "De todo, não", rejeita.

"Com bons projetos, com dinamismo, sobretudo dos atores locais, com muita ajuda e incentivo também das políticas públicas, é possível reverter essa situação", acrescenta, e trata de explicar como propõe fazê-lo: "Muitas vezes, possibilidades de emprego nestas regiões tornam-se imensamente atrativas e têm muita procura, porque sem dúvida nestas regiões a qualidade de vida é excelente."

Ouça a explicação da secretária de Estado da Valorização do Interior

Na perspetiva de Isabel Ferreira, o interior é uma área do país com grande potencial, já que "a conjugação entre a vida profissional e a vida pessoal é ótima". Estes são também, de acordo com a secretária de Estado, "locais onde há muitas instituições de ensino superior, nomeadamente as instituições politécnicas, que permitem às empresas que se queiram instalar um trabalho de maior proximidade na elaboração dos seus currículos e na captação de recursos humanos, sendo que a interancionalização é também muito importante".

O Governo terá ainda outras duas secretarias de Estado fora de Lisboa, num esforço de descentralização, embora todas as estruturas mantenham os seus postos nos respetivos ministérios em Lisboa.

Em Bragança já se encontrava a secretária de Estado da Conservação da Natureza e do Ordenamento do Território, que passa agora para Castelo Branco.