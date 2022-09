O que aí vem pode ser "mau": Marcelo pressiona Governo a apresentar cenário económico para 2023

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (Arquivo)

O Presidente da República dá a entender que o futuro da economia pode ser mau e, por isso, entende que o executivo não deveria esperar mais um mês para lançar o cenário macroeconómico, para que "os portugueses percebam quando o Governo diz que não pode ir mais longe porque o que vem aí é mau".

Questionado pelos jornalistas na noite de sábado, em Lisboa, sobre o alcance dos pacotes de apoios às famílias e às empresas, o chefe de Estado disse que o Governo "talvez ganhasse em explicar aos portugueses qual a visão que tem para o ano".

Para Marcelo, numa altura em que "estamos a três semanas" da entrega do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Governo devia preparar os portugueses para o que aí vem, explicando qual o cenário económico previsto para 2023 no que toca ao crescimento económico ("se vai ser de 6% ou 7%" ou "para aí" de 1%), à inflação (se vai manter-se elevada ou não), ao emprego, ao turismo, ao investimento e ao consumo ("se continua alto ou se quebra").

"Isso é muito importante para que os portugueses percebam quando o Governo diz que não pode ir mais longe porque o que vem aí é mau", argumentou.

Sobre a nomeação do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Marcelo relembra que essa é uma competência do Governo.

Por isso, independentemente do nome que lhe seja apresentado, espera que se seja um "virar de página". "Penso que os portugueses esperam é que seja um virar de página, aceitando o que houve de positivo no passado, sobretudo no combate à pandemia e no esforço de recuperação, mas os portugueses anseiam por mais".