O novo Governo, liderado por António Costa, deverá tomar posse no sábado, às 10h30, apurou a TSF. A revelação foi feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Centro de Congressos do Estoril, quando foi questionado sobre se sentia orgulho ou receio por ter autorizado um Governo que é o maior da história da democracia em Portugal.

"Não comento esse tipo de questões. Recebo os nomes. Com os elementos disponíveis considerei que devia aceitar os nomes todos, deveria nomeá-los e assim lhes vou dar posse no sábado. É uma escolha de cada primeiro-ministro", revelou Marcelo Rebelo de Sousa.

