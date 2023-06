Governo e PS traçam trajetória de crescimento e atacam "publicidade enganosa" da oposição

© Homem de Gouveia/Lusa

"Confiança" e "estabilidade" são as palavras-chave do Governo e do Partido Socialista para a nova fase na política, depois da comissão parlamentar de inquérito gestão da TAP que deixou marcas no Executivo. Os socialistas deixam o aviso à oposição, "bem pode tentar abalar a credibilidade do Governo", que o Executivo continua centrado em melhorar a vida dos portugueses.

As jornadas parlamentares são do PS, partido de Governo, mas a oposição também teve protagonismo, numa altura em que a economia "está a crescer", mas há quem tente "inquinar os números". A iniciativa socialista encerrou ao fim de três dias, na Madeira, com um discurso da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

"Para lá da espuma dos dias, para lá daqueles que acharam que era possível através de um caso ou de outro abalar a credibilidade e do Governo e desviar o foco do Governo, falharam, porque não nos desviaram e continuamos a cumprir com os compromissos que assumimos", sublinhou a ministra.

Ana Catarina Mendes, que tem funções de coordenação parlamentar, entre o Parlamento e o Governo, lamenta que se "assista ao desprestígio" do debate na Assembleia da República. Nessas condições, é função do Governo assegurar que a democracia se mantém intacta.

"Não há melhor exemplo para melhorar a nossa democracia que a relação de confiança que estabelecemos com os portugueses", acrescentou, assegurando que as reformas, como a das ordens profissionais, é mesmo para avançar.

Bons resultados da economia "chegam" ao bolso dos portugueses

Para que a "estabilidade" continue a fazer parte dos discursos socialistas, é necessário responder às dificuldades dos portugueses, numa altura em que os resultados da economia são encorajadoras, apesar de, tal como já admitiu o Presidente da República, ainda não tenham chegado ao bolso dos portugueses.

Em resposta a Marcelo Rebelo de Sousa e à oposição, Eurico Brilhante Dias garante que os bons resultados "chegam, chegam" ao bolso dos portugueses e "estão a chegar a cada um dos portugueses".

"Temos de afastar esta ideia de que Portugal está melhor, mas, afinal, não chega aos portugueses", incentivou.

O líder parlamentar socialista recorda ainda um cartaz do PSD, há cerca de seis meses, que falava em "austeridade socialista", com um corte de mil milhões nas pensões: "Publicidade enganosa".

"Luís Montenegro quis enganar os portugueses. Mas os portugueses sabem quem corta pensões e quem cortou pensões. Sabem quem era o líder parlamentar que aprovava cortes nas pensões, e achava que o país podia viver melhor, quando os portugueses vivam pior", disse, numa referência ao líder do PSD.

Os deputados socialistas regressam à Assembleia da República, depois de três dias na Madeira, para as jornadas parlamentares, que contaram com discursos de António Costa e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.