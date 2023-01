Governo em Castelo Branco: um roteiro do secretário de Estado para ajudar Costa a relaxar

Com o Governo em peso no distrito de Castelo Branco esta quarta e quinta-feira, há pelo menos um governante que volta a casa: o secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda. Desafiado pela TSF a sugerir aos demais governantes um roteiro pelo distrito, em especial a António Costa, há pelo menos um local que não pode faltar.

"Gosto especialmente do Miradouro da Varanda dos Carqueijais", confessa o secretário de Estado, pela vista sobre "a Cova da Beira e a Covilhã", de onde é natural.

Outro dos pontos de referência é o Cântaro Magro, a caminho da Torre, um rochedo em plena Serra da Estrela que faz parte de um trio composto pelos também cântaros Raso e Gordo.

E, num momento em que o primeiro-ministro enfrenta alguma pressão, onde é que podia descansar? Nuno Fazenda assinala que, de facto, a região "é muito propícia ao relaxamento e recuperação", dando até "tempo" a quem a visita. A dica do secretário de Estado é uma visita à "estância termal de Monfortinho".

Relaxado ou não, tanto o primeiro-ministro como os restantes governantes terão de comer alguma coisa. O almoço será em Vila Velha de Ródão e a ementa "terá seguramente pratos e vinhos da região".

Para acompanhar, e desafiado a escolher entre vinhos brancos e tintos da Beira Interior, Nuno Fazenda confessa ter preferência pelos brancos.

Há "bons vinhos", garante, sem querer revelar marcas.

O Governo retoma assim a iniciativa "Governo mais próximo", interrompida no início da pandemia da Covid-19, depois de apenas uma reunião em Bragança.