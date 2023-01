Governo em queda, Medina reprovado e dúvidas sobre se Costa termina mandato

António Costa e Fernando Medina © António Pedro Santos/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 21 Janeiro, 2023 • 09:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É apenas o primeiro ano da maioria absoluta do Governo liderado por António Costa, mas já existem 41% de inquiridos na sondagem da Aximage para TSF-JN-DN que duvidam que o mandato seja cumprido. Pelo contrário, ainda são mais (47%) aqueles que acreditam que a legislatura vai chegar ao fim.

No momento em que se sentem os efeitos da inflação e dos "casos e casinhos " que, há cerca de um mês, não faziam perder um segundo ao primeiro-ministro, parece existir um reflexo na avaliação da sondagem, onde tanto António Costa, como o Governo acentuam a tendência de queda que vem desde o ano passado.

De abril para agora, António Costa perdeu 24 pontos nas notas positivas (só desde a última sondagem foram 10 pp perdidos) e viu crescerem as opiniões negativas, em mais de 30 pontos. Está agora com um saldo negativo de trinta pontos.

O Governo acompanha e reforça a tendência de queda, está perto dos 60 % de avaliação negativa.

Entre os ministros, destaca-se pela negativa, Fernando Medina, não só é aquele com maior saldo negativo, como merece a reprovação de mais de metade dos inquiridos (55%) por ter decidido permanecer no cargo depois da escolha de Alexandra Reis para a equipa das Finanças. Entre estes 55%, 30% são mais veementes e discordam "totalmente" da permanência de Medina no Governo.

Entre os outros ministros avaliados, apenas Mariana Vieira da Silva está na linha de água. Seguem-se, em terreno negativo, José Luís Carneiro, Manuel Pizarro e João Galamba.

Nesta sondagem a oposição, embora ainda em terreno negativo, consegue manter os valores de setembro.

Num mês marcado por questões ligadas à TAP, a esmagadora maioria (71%) dos inquiridos consideram que a presidente executiva da TAP Christine Ourmières-Widener devia abandonar a liderança, seja por decisão própria (38%), ou por ser demitida (33%). Outros 22% defendem que deve manter-se em funções até que os inquéritos em curso estejam concluídos.

Sobre as propostas de inquérito parlamentar à gestão da TAP, 63% concordam e apenas 11% discordam.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com avaliação política e de questões ligadas à TAP. O trabalho de campo decorreu entre os dias de 10 e 14 de janeiro. Foram recolhidas 805 entrevistas, entre maiores de dezoito anos, residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.