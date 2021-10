Governo entra no último esforço negocial. BE com reunião marcada para terça-feira

© Miguel A. Lopes/Lusa

Com a votação do Orçamento do Estado marcada para 27 de outubro, na Assembleia da República, o Governo acelera a negociação com os parceiros da esquerda, para evitar uma crise política. O Bloco de Esquerda (BE) tem uma reunião agendada para terça-feira, já o PAN é o primeiro a conversar com o Governo: já nesta segunda-feira às 21h00.

A TSF sabe que o PAN vai reunir-se com João Leão na Assembleia da República, já depois de Inês Sousa Real ter reforçado que o voto do partido "está em aberto", recusando bluffs nas negociações com o Governo.

"O PAN não entra nessa jogada, o PAN já deixou bem claro que para si está tudo em aberto precisamente porque nós sentámo-nos à mesa do diálogo e fizemos o trabalho de casa", disse a líder do PAN, depois de uma audiência com o Presidente da República.

Já o BE, uma das vozes mais críticas do documento, e depois de no ano passado ter votado contra a proposta do Governo, vai reunir-se com elementos do Governo na terça-feira, apurou a TSF. Os bloquistas já fizeram chegar nove propostas a São Bento para viabilizar o Orçamento.

São três as áreas nas quais o partido tem medidas: Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social e Código do Trabalho. Das nove propostas, cinco são alterações ao Código do Trabalho, que não entram diretamente nas contas do Orçamento.

O partido deixa ainda uma mensagem ao Governo, falando em "escolhas que precipitam tensões políticas": "A vida provou que a primeira escolha precipita tensões políticas, mas a hoje consensual mudança de atitude sobre a segunda opção também demonstra que é essencial avaliar questões estruturantes da política de rendimentos e das relações laborais".

A votação na generalidade do Orçamento está agendada para 27 de outubro, com a discussão na Assembleia da República a 26 e 27 do mesmo mês.

