Governo está atento às reivindicações dos polícias e garante reforço de verbas

Ana Catarina Mendes, líder da bancada parlamentar do PS © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Inês André Figueiredo e Filipe Santa-Bárbara 21 Novembro, 2019 • 14:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ana Catarina Mendes garante que o Governo está atento às reivindicações das forças de segurança e irá trabalhar na presente legislatura para melhorar as condições do trabalho na PSP e GNR, nomeadamente no Orçamento do Estado de 2020.

Pub Pub

No dia em que decorre a manifestação da PSP e GNR que promete ser a maior de sempre, a líder da bancada parlamentar do PS admitiu que o Executivo está atento "às reivindicações" e que está em negociações com os sindicatos para chegar a um acordo.

Pub Pub

"É verdade que fizemos muito e não é menos verdade que há muito por fazer", admitiu Ana Catarina Mendes, frisando que vai ser conduzido um "processo de negociação no primeiro semestre de 2020" que possa "rever o número de admissões nas forças de segurança, a revisão da lei de programação das forças de segurança no pós-2021, mas também a possibilidade de ter um acesso à saúde também nas forças de segurança".

A socialista realça que o Governo olha com "respeito" para as manifestações e garante que, até ao momento, "não chegou nenhum pedido de audiência". Porém, "no momento em que chegar será imediatamente agendada".