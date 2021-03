Governo já autorizou pagamento de subsídio de risco na saúde

António Costa © Tiago Petinga/Lusa

O Governo já autorizou pagamento de subsídio de risco a profissionais de saúde. O anúncio foi feito esta quarta-feira por António Costa, num debate parlamentar em que os assuntos principais na agenda são o desconfinamento, processo de vacinação e a resposta à crise.

A questão foi avançada por Catarina Martins: "É absolutamente chocante sabermos que em fevereiro e março o subsídio não foi pago. Quando é que o Governo vai pagar o subsídio de risco que prometeu aos profissionais de saúde?" A líder do Bloco de Esquerda lembrou que os profissionais de saúde "estão a segurar o país", sem o Governo adiantar qualquer contributo.

António Costa informou que a ministra da Saúde "já mandou processar o pagamento do subsídio de risco devido aos profissionais de saúde". O "grande apoio" dado a estes profissionais tem sido o do "reforço" dos seus números de efetivos.

"Em janeiro temos muitos mais profissionais de saúde do que tínhamos no ano passado", aplicando-se o mesmo a médicos, garantiu o primeiro-ministro.

Para encerrar o assunto, António Costa insistiu que os fundamentos da competência do Governo neste caso "são muito concretos".

O Bloco de Esquerda pediu ao Governo que não se esqueça dos profissionais de saúde com contratos precários, depois de um trabalho ao longo da pandemia.

"Continuamos a dizer que precisamos de fixar os precários. Precisam de carreiras. Não podem ser só palmas", apontou.

Catarina Martins questionou ainda o Governo sobre a questão das vacinas, com "a luta da União Europeia com as farmacêuticas".

"Havia todas as condições para vacinar toda a gente", sem definir quem são os prioritários, assume o Bloco de Esquerda. "Ainda não ouvimos o primeiro-ministro falar sobre os contratos que a União Europeia fez", disse.

"Não há capacidade em Portugal para produzir esta vacina"

António Costa considerou que o problema não está nas patentes de vacinas, mas sim na capacidade de produção destas, que não existe em Portugal. Num debate parlamentar, esta quarta-feira, sobre política geral, o primeiro-ministro sugeriu que o país pense em garantir essas condições no futuro.

António Costa concordou que, no combate à pandemia, o país deve recorrer a medidas de confinamento "no menor grau possível".

"Foi o que conseguimos fazer entre maio e janeiro", assinalou o primeiro-ministro, que realçou a "estratégia preventiva" do país assente na testagem.

O programa de vacinação é "longo" e, desde o início e "sem atrasos na produção", só "estaria concluído no final do primeiro trimestre do próximo ano". "Não podemos é utilizar vacinas que não estejam licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento", assinalou.

"EDP fugiu com mais de 110 milhões de euros." BE questiona Governo sobre venda de barragens

Catarina Martins pediu esclarecimentos quanto ao caso na EDP: a empresa vendeu seis barragens, "montando um esquema agressivo para não pagar os impostos".

Catarina Martins lembrou que o Governo foi avisado antes de a situação ocorrer. "Não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que o Governo não travou o negócio. Como é que o Governo autorizou o negócio que permitiu à EDP fugir com mais de 110 milhões de euros?", questiona.

António Costa garantiu que o Governo intervém no processo de venda apenas para "autorizar ou não a transferência da concessão".

São avaliadas, pelo ministério do Ambiente, a idoneidade do concessionário e a capacidade devida para a gestão dos caudais

A matéria fiscal associada ao negócio, "como a qualquer um de nós", não é da competência do Governo mas sim da Autoridade Tributária.

"As autoridades competentes judiciárias verificarão" o negócio, tal como a Autoridade Tributária vai averiguar se as regras fiscais foram respeitadas.

Na resposta a António Costa, a líder do Bloco de Esquerda lembrou que "não são os únicos critérios" que o Governo deve seguir, ainda sobre a venda de barragens da EDP.

"O Governo tinha a possibilidade de dizer que a EDP não podia montar esta estrutura de negócio, Não fizeram, e agora estão a dizer que a entidade tributária pode ir para tribunal", apontou.

Catarina Martins recordou que o negócio envolveu mais de dois milhões de euros, pelas seis barragens. "Ninguém entende como é que o Governo permitiu este negócio", atira.

A líder bloquista questionou ainda António Costa sobre a alegada conversa entre o ministro do Ambiente e o ministro das Finanças.

O primeiro-ministro insistiu que as competências do Governo terminam nos parâmetros avaliados pelo ministério do Ambiente.

A competência para avaliar o negócio é da Autoridade Tributária, que "não tem de ir para tribunal comprovar nada".

"Confiamos no funcionamento da AT a não ser que a senhora deputada conheça algum outro facto" que levante suspeitas, sublinhou.

Catarina Martins apontou o dedo à EDP "por fugir aos impostos", lembrando que o histórico em Portugal é vasto. A líder bloquista volta a criticar o Governo por ter permitido o negócio.