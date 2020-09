Governo lamenta "visão limitada e redutora" da direita sobre plano de recuperação

© Tiago Petinga/Lusa

Por Lusa 23 Setembro, 2020 • 18:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, lamentou a "visão limitada e redutora" dos partidos da direita do hemiciclo, no encerramento do debate parlamentar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PPR) do Governo minoritário do PS.

"De uma forma ou outra, uns mais vocalizados que outros, quase todos os partidos da direita criticaram a alegada alocação excessiva de fundos ao Estado no PPR. Trata-se de uma apreciação que consideramos de muito limitada e redutora, apenas sustentada na contabilidade do quinhão de financiamento diretamente atribuído às empresas", afirmou.

O responsável governamental acusou PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal de não reconhecerem que, "com o investimento público previsto, o Estado vai produzir bem e serviços públicos que irão reduzir custos de contexto para as empresas e oferecer melhores serviços coletivos aos cidadãos, entre os quais estão também os trabalhadores das empresas".

"Mas também se trata de uma visão redutora porque ignora a procura gerada pelo investimento público na construção e obras públicas, bens de equipamento e de transporte e de serviços de TIC [Tecnologias da Informação e da Comunicação]", continuou.

O ministro do Planeamento revelou-se ainda aberto a "estudar novos meios, modificando a 'caixa preta' que é o sistema de gestão e controlo de fundos", pretendendo transformá-lo "num sistema de paredes de vidro, que assegure o bom uso dos fundos e promova a eficiência e a celeridade".

"Finalmente, a obsessão ideológica direita contra o papel do Estado, impede-a de perceber, afinal de contas, o que é evidente: o setor privado não está na atual conjuntura nas melhores circunstâncias para investir e que só o Estado pode desempenhar essa função de imediato na economia em escala mais alargada", defendeu Nelson de Sousa.