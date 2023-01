Governo muda regras do Programa Regressar para atrair mais emigrantes

© Miguel A. Lopes/Lusa

O Governo vai mudar as regras do Programa Regressar com o objetivo de atrair mais emigrantes. O secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, revela ao jornal Público que o programa vai ser alargado aos emigrantes que estejam desempregados no país onde vivem, o que não acontecia até agora.

"O importante não é aferir a sua condição perante o trabalho no país para onde emigrou. A pessoa só tem direito ao incentivo se vier trabalhar para Portugal por conta de outrem ou se criar o seu posto de trabalho e nesse caso não faz muito sentido pôr essa limitação [de ter de estar empregado no momento antes de regressar]", afirmou Miguel Fontes, em declarações ao jornal Público.

Vão passar também a ser abrangidos os emigrantes que saíram de Portugal até 2019, em vez de 2015, como acontece atualmente. Está ainda a ser estudada a possibilidade de alargar o programa a portugueses com bolsas de mestrado e doutoramento, que estão fora de Portugal.

O programa Regressar foi lançado em 2019. Desde essa altura, e até agora, já regressaram a Portugal 11.200 pessoas.