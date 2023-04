© Miguel A. Lopes/Lusa

Por Gonçalo Teles com Lusa 18 Abril, 2023 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do PSD, Luís Montenegro, defende que o Governo vive num país paralelo, de "PowerPoints, festas e anúncios", e não no da "vida real", em que vive o resto da população, algo que o deixa "apreensivo".

Montenegro foi esta terça-feira a Belém para ser recebido pelo Presidente da República e, à saída do encontro que durou perto de 45 minutos e foi colocado na agenda como "audiência ao líder da oposição", disse aos jornalistas que falou com Marcelo sobre a "situação política, social e económica do país" antes de elencar o que o preocupa.

"Transmiti ao Presidente da República que fico apreensivo porque parece que o Governo não está a compreender a real situação em que muitos portugueses vivem e isso é mau porque não augura nada de bom no futuro em termos de mudança de políticas públicas", afirmou, reiterando que "o país está numa rota de empobrecimento".

Esta rota, assinalou, reflete-se num país que tem "um nível salarial muito baixo e que vê muitos daqueles que são mais qualificados na nossa sociedade, nomeadamente os mais jovens, a ir em busca de uma oportunidade no estrangeiro".

Montenegro confessa-se "apreensivo" com o que vê da parte do Governo. 00:00 00:00

Ainda antes de os jornalistas terem oportunidade de fazer perguntas, Montenegro admitiu que foram tratados no encontro "vários aspetos que não devem ser tornados públicos".

"Funcionam no recato das relações institucionais de colaboração e cooperação institucional entre um grande partido como é o PSD e o Presidente da República. Relativamente a aspetos mais envoltos nesse recato do relacionamento institucional, compreendem que não vou falar deles", disse.

"Até já, vou continuar a sentir Portugal em Lisboa", despediu-se, em seguida.