"Governo não foi enganado." Nuno Melo pede explicações a Medina, Costa e Pedro Nuno Santos

Nuno Melo, eurodeputado e Presidente do CDS-PP © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Cristina Lai Men e Rui Oliveira Costa 28 Dezembro, 2022 • 09:06

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, considera que a posição de Alexandra Reis era "insustentável" e pede explicações ao Governo, especialmente ao primeiro-ministro e aos ministros das Finanças e das Infraestruturas.

"A posição da secretária de Estado era insustentável, mas se Fernando Medina pediu a demissão falta agora explicar qual o seu papel na escolha da ex-titular do cargo", exige o líder do partido em declarações à TSF.

Questionado sobre se todo o Governo ainda deve explicações sobre a demissão da até agora secretária de Estado do Tesouro, Nuno Melo não tem dúvidas, já que "esta não foi uma escolha casual, o Governo não foi enganado e as coisas não foram simplesmente surpreendentes".

"Se a escolha aconteceu com o conhecimento por parte do Governo de todas as circunstâncias, o que Fernando Medina, Pedro Nuno Santos e António Costa têm de explicar, entre outras coisas, é como é que isto é possível na TAP", afirma o líder do CDS-PP.

O ministro das Finanças pediu, na noite desta terça-feira, a demissão da secretária de Estado do Tesouro, pedido que foi prontamente aceite por Alexandra Reis. Fernando Medina explica que tomou a decisão "no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses".