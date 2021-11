Governo nomeia Pedro Verdelho para presidente do regulador da Energia

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

O Governo nomeou esta quinta-feira Pedro Verdelho como novo presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sucedendo a Maria Cristina Portugal, que morreu em setembro passado.

No Conselho de Ministros de hoje, "foi nomeado como novo presidente do Conselho de Administração da ERSE, na sequência da vacatura do cargo, o professor Pedro Verdelho que exerceu, até ao dia de hoje, as funções de vogal do mesmo órgão", lê-se no comunicado enviado no final da reunião.

A presidente da ERSE, Maria Cristina Portugal, morreu no passado dia 8 de setembro, aos 56 anos, tendo o Governo proposto Pedro Verdelho para lhe suceder.

Com a escolha de Pedro Verdelho para a presidência, o Conselho de Administração do regulador da energia fica incompleto, com apenas um vogal, Mariana Pereira, que iniciou funções em maio de 2017, quando substituiu no cargo Maria Cristina Portugal (que então assumiu a liderança).

Pedro Verdelho tem uma longa carreira na área da regulação energética, tendo assumido a direção de Tarifas e Preços da entidade reguladora, desde 1999.

Doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, Pedro Verdelho acumula ainda uma vasta experiência na área internacional, sendo, desde 2019, vice-presidente do Conselho Europeu de Reguladores de Energia, adianta a mesma nota.