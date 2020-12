Governo "ouve com atenção" e informa sempre previamente Marcelo

O primeiro-ministro, António Costa © Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro declarou este sábado que o Governo "ouve com atenção" e informa sempre previamente o Presidente da República sobre as medidas contra a Covid-19, mas cabe ao chefe de Estado esclarecer se concorda com essas medidas.

Esta garantia foi deixada por António Costa em conferência de imprensa, no Palácio Nacional de Ajuda, em Lisboa, após ter anunciado as medidas que vão vigorar até ao próximo dia 23 no quadro do estado de emergência.

Perante os jornalistas, o primeiro-ministro reiterou a tese de que há entendimento em relação à forma de diálogo que se estabelece entre o Governo e o Presidente da República, quer sobre o decreto presidencial, quer sobre as medidas a adotar pelo executivo.

Interrogado se as medidas mais flexíveis para os períodos do Natal e do Ano Novo mereceram a concordância de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa respondeu que "o senhor Presidente da República é sempre informado previamente das medidas que o Governo pretende adotar".

"O Governo ouve com atenção a opinião do Presidente da República sobre o conjunto das medidas, mas só o próprio Presidente da República pode dizer se concorda ou não com as medidas que o Governo adota", afirmou o líder do executivo.

