Governo propõe tenente-general Eduardo Ferrão para chefe do Estado-Maior do Exército

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 23 Fevereiro, 2023 • 17:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo vai propor ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a nomeação do tenente-general Eduardo Ferrão para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército (CEME).

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, o Governo aprovou a deliberação que propõe ao Presidente da República, "ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, a exoneração do General José Nunes da Fonseca do cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército e a nomeação do Tenente-general Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão" para este cargo.

De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Defesa, "a proposta foi precedida da audição do Conselho Superior do Exército, através do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas".

"O tenente-general Eduardo Mendes Ferrão exerce o cargo de Comandante das Forças Terrestres do Exército desde 21 de março de 2022", refere o comunicado.

No início de fevereiro o Governo propôs a nomeação do general Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), com efeitos a partir do dia 01 de março de 2023.