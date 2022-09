Governo quer reunir "melhor informação possível" antes de apresentar cenários macroeconómicos

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Tiago Petinga/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa pressionou, no início desta semana, o Governo a apresentar os cenários macroeconómicos para 2023 e voltou a fazê-lo esta quarta-feira. Confrontado com as palavras do Presidente da República, que considera "importante" que os portugueses saibam as previsões do Executivo, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que o contexto é "de muita volatilidade" e que antes é preciso reunir a "melhor informação possível".

"Todas as questões que o Presidente da República coloca são muito relevantes, mas estamos num contexto de muita volatilidade, todos os dias estão a surgir decisões de bancos centrais e nos mercados de energia. Temos de tentar obter a melhor informação possível em cada momento para podermos apresentar um cenário. Posso antecipar a convicção de que no próximo ano viveremos um cenário de abrandamento do nível de crescimento face a este, mas também quero sublinhar as fortes resiliências que a economia portuguesa construiu. Temos um conjunto de incertezas grandes que nos são trazidas de fora e elementos positivos do nosso lado com muito significado que não podemos desvalorizar", explicou Fernando Medina aos jornalistas.

Ainda sobre o Orçamento do Estado para 2023, o responsável pela pasta das Finanças garantiu que o Governo está empenhado em obter, na Concertação Social, um acordo de rendimentos e competitividade.

"Estamos a discutir os salários e a evolução dos salários nos próximos anos. Vão discutir-se temas importantes como o próprio salário mínimo e matérias que têm a ver com a tributação em sede de IRS relativamente aos rendimentos de trabalho. O país tem de fazer uso de todas as ferramentas que tenha para a melhoria da sua competitividade, mas não me parece adequado estar a antecipar esta ou aquela posição sobre esta ou aquela matéria. As posições de partida do Governo são conhecidas", acrescentou o ministro das Finanças.