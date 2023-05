Governo quer ser "mais ambicioso" e "revisita" metas para neutralidade carbónica

Duarte Cordeiro © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Governo quer ser mais ambicioso nas metas da neutralidade carbónica. Quem o diz é o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que adiantou que o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 está a ser revisto.

A discursar no Fórum da Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos, Duarte Cordeiro não deu detalhes, mas realçou que a estratégia está a ser revisitada.

"Estamos a revê-la para nos tornarmos mais ambiciosos. Estamos a rever, neste momento, o Plano Nacional de Energia e Clima, que, consequentemente, vai revisitar a meta da neutralidade carbónica do nosso país", adiantou.

A neutralidade carbónica em 2045 é um objetivo que o Governo tem assumido como vontade, uma antecipação de cinco anos relativamente ao que está estabelecido na Lei Europeia do Clima.

Nesta ocasião, Duarte Cordeiro aproveitou ainda para realçar que o Sul da Europa tem uma oportunidade para se destacar no setor energético e que o Norte da Europa não deve desperdiçar essa oportunidade.

"Temos que perceber que, para o futuro, o Sul da Europa tem competitividade e capacidade de responder às necessidades do Norte da Europa. Desperdiçar essa oportunidade, no fundo, é cometer os mesmos erros que sentimos que cometemos e que sentimos, de forma muito dura, neste processo e no último ano", sublinhou.