Governo responsabiliza PSD: suspensão da linha circular do metro "custa milhões"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares subiu o tom para acusar o PSD de "irresponsabilidade" por ter feito parte do grupo de partidos que na terça-feira aprovaram a suspensão do projeto da linha circular do Metro de Lisboa .

A proposta do PAN mereceu os votos a favor do PSD, BE, PCP e Chega e a abstenção do CDS, enquanto o PS e o Iniciativa Liberal votaram contra.

Esta manhã, Duarte Cordeiro visou o PSD de quem disse esperar "mais responsabilidade": "Nós pensávamos que o PSD respeitava as áreas metropolitanas", ironizou o governante acusando ainda os social-democratas de serem "responsáveis por perdermos centenas de milhões de euros de fundos comunitários", além do pagamento de eventuais "fortes indemnizações".

"A atitude do PSD durante o Orçamento tem sido de uma completa irresponsabilidade", rematou o secretário de Estado, apelando ainda assim à inversão do sentido de voto: "Os Srs. deputados ainda vão a tempo. Nestas matérias temos de ser responsáveis."

Na resposta, Carlos Silva, do PSD, lembrou que já existia uma recomendação aprovada pelo Parlamento no sentido da suspensão do projeto da linha circular do Metro de Lisboa e rejeitou que já exista obra, como tinha referido Duarte Cordeiro: "Não há obra nenhuma: houve dois concorrentes e zero obra", disse o social-democrata devolvendo a acusação de falta de diálogo.

"O ministro do Ambiente limita-se a rir quando eu falava no carrossel para turistas", lembrou o deputado do PSD numa referência à linha circular do Metro que deveria ligar o Cais do Sodré ao Campo Grande, incluindo duas novas estações de Santos e Estrela.

De acordo com a proposta aprovada na terça-feira, o Governo "procede, durante o ano de 2020, à suspensão do projeto de construção da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa", devendo "durante o ano 2020" realizar "um estudo técnico e de viabilidade económica, que permita uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a Linha Circular".

Por proposta do PCP também aprovada fica ainda fixada a prioridade de realizar "estudos técnicos e económicos necessários com vista à sua expansão prioritária para o Concelho de Loures".