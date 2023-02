Governo reuniu com Agência Nacional de Inovação em dezembro, em janeiro e esta quinta-feira

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva © Tiago Petinga/Lusa

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, afirmou esta quinta-feira que o Governo reuniu com a Agência Nacional da Inovação (ANI) em dezembro, em janeiro e também esta manhã, e defendeu que "ninguém é insubstituível".

"Não se deixe iludir pelas demissões, tenho muito experiência de gestão. As pessoas que saem não são insubstituíveis. Ninguém é insubstituível, a começar pelos lugares do Governo e do serviço público. Vai ser substituída. Vamos identificar uma pessoa com muitas capacidades em termos da gestão da inovação e do seu conhecimento e vamos melhorar ainda mais a Agência Nacional de Inovação", sublinhou António Costa Silva durante o debate sobre política setorial que decorre esta tarde na Assembleia da República, na sequência da primeira intervenção da bancada do PSD.

O deputado Jorge Salgueiro Mendes afirmou que a demissão da presidente da ANI constituiu "um bater de porta com estrondo, como não se tem visto, invocando que o senhor ministro e a ministra da Ciência não querem saber da agência nem reúnem" e "está a causar grande mal-estar no seio do PS e membros do Governo".

"O senhor deputado está completamente enganado, não se deixe iludir pelas notícias dos jornais", respondeu o ministro, indicando também que "os ministros da Economia e da Ciência reuniram com a senhora presidente da Agência Nacional de Energia para discutir a agência do espaço, que é das coisas mais importantes que o país tem para desenvolver o 'cluster' de aeronáutica e o 'cluster' do espaço".

Na sua intervenção, o deputado do PSD Jorge Mendes considerou que a demissão de Joana Mendonça aconteceu quando se pensava que Costa Silva "tinha arrumado o seu ministério" e pediu explicações ao ministro.

"Como é possível mais uma demissão, mais um caso e um casinho, ficou surpreendido?", questionou.

Jorge Mendes defendeu que "é inquestionável o papel da Agência Nacional para a Inovação na promoção da inovação em geral, e acompanhamento e dinamização das agendas mobilizadoras para a inovação do PRR em particular".

A presidente da Agência Nacional de Inovação, Joana Mendonça, demitiu-se na segunda-feira, "por considerar já não estarem reunidas as condições para exercer" o cargo.

Em termos gerais, avançou, estas razões "prendem-se com uma crescente dificuldade de receber orientações da tutela, designadamente em matérias de crucial importância para a Agência".