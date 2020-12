Portugal bloqueia entrada a estrangeiros ou não-residentes que venham do Reino Unido

© Tolga Akmen / AFP

O Governo anunciou este domingo que a partir das 00h00 desta segunda-feira apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou com residência em Portugal.

As medidas foram tomadas na sequência da descoberta da nova variante do coronavírus. Os passageiros que cheguem do país terão de apresentar um teste negativo. Caso não tenham, terão de realizar o rastreio no aeroporto, aguardando o resultado do mesmo em isolamento, de acordo com os termos definidos pela autoridade de saúde.

Vários países como a Holanda, Itália, Alemanha e França suspenderam as ligações aéreas com o Reino Unido, uma medida para evitar a propagação da nova estirpe, que Londres diz estar "fora de controlo".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou ontem um agravamento das restrições, elevando para nível 4 a zona de Londres, o este e o sudeste de Inglaterra.

Leia o comunicado do governo na íntegra

"Na sequência da evolução da situação epidemiológica no Reino Unido, o Governo determinou hoje as seguintes medidas, em vigor a partir das 00h00 de dia 21 de dezembro, segunda-feira:

- Apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal;

- Estes passageiros têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo;

- Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito;

- Neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento, nos termos definidos pelas autoridades de saúde.

Esta medida será atualizada de acordo com a evolução da situação.

Em Portugal, não se confirma a circulação desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga."