Governo "tem margem" no Orçamento do Estado para aumentar salários da função pública

A ministra da administração pública garante que o Governo tem margem para negociar com os sindicatos os aumentos da função pública. A garantia foi dada por Alexandra Leitão no Fórum TSF desta sexta-feira.

"Naturalmente, aquilo que vamos propor e negociar com os sindicatos é algo para o qual temos, naturalmente, margem dentro do Orçamento que irá ser aprovado. De outra forma, não valeria a pena estar a reabrir as negociações", começa por explicar em entrevista ao jornalista Manuel Acácio.

A governante esclarece que as negociações não se focarão apenas nos aumentos salariais: "Dentro dessa margem, vamos negociar com os sindicatos os termos em que o aumento será e também a utilização desta margem para outros aspetos no quadro daquele programa plurianual: tem também uma dimensão salarial, mas não se esgota nessa dimensão salarial."