Direitos laborais assegurados em quarentena? Governo trabalha em solução

© Charly Triballeau/AFP

Por TSF 29 Fevereiro, 2020 • 13:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo garante que está a trabalhar numa solução que salvaguarde os direitos dos trabalhadores em caso de quarentena devido ao Covid-19. A TSF questionou o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para obter esclarecimentos, tendo em conta que a quarentena obrigatória não está prevista na lei.

Numa resposta escrita, o ministério de Ana Mendes Godinho explica que está a ser definida, "em articulação com outros departamentos governamentais", uma estratégia de resposta "que acautele as diferentes dimensões do fenómeno e suas implicações no contexto da intervenção do Ministério".

Em conferência de imprensa na manhã deste sábado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deu conta de que "as pessoas não serão nunca prejudicadas nos seus direitos, nomeadamente nos seus direitos laborais".

"O Estado cuida dos seus, portanto as pessoas que ficarem em isolamento voluntário terão toda a proteção do Estado em relação aos seus direitos laborais, tal como as pessoas que adoecerem", garantiu Graça Freitas.

Os secretários de Estado da Saúde e da Administração Pública "têm estado reunidos" para procurarem resolver a situação "dentro do quadro legal português", acrescentou ainda a diretora-geral da Saúde.