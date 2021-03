Governo vai criar grupo de trabalho para avaliar impacto da pandemia no ensino

O Governo quer ouvir os especialistas, para depois tomar decisões © António Pedro Santos/Lusa

O Governo pretende reunir um grupo de trabalho para avaliar o impacto da pandemia na escola. O anúncio foi feito na apresentação de um estudo sobre as aulas à distância, nos diversos níveis do ensino básico. No documento o Ministério da Educação reconhece que há correções a fazer.

João Costa, secretário de Estado Adjunto e da Educação, admite que o estudo evidencia que há problemas. A Tutela nomeou, por isso, esta segunda-feira "um conjunto de peritos, de consultores" de forma "formal" para um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido informalmente. Os especialistas "terão como missão produzir, durante o mês de abril, um conjunto de recomendações ao Governo". Apesar de não se tratar de resposta vinculativas, serão conselhos que resultam "de um olhar multidisciplinar para o problema e as consequências para a escola desta pandemia", concretiza João Costa.

O Executivo quer ouvir os especialistas, para depois tomar decisões."Temos este dado que nos deve orientar para os passos seguintes, que é o facto de os alunos terem dificuldades nos níveis mais elevados - isto não é propriamente diferente do que acontece noutras provas, sem pandemia -, mas vemos também que temos percentagens muito grandes de alunos que não conseguem bons desempenhos no nível mais simples", sintetiza o governante.

