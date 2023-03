Governo vai falar com sindicatos e admite aumentos na Função Pública

© António Cotrim/Lusa

O primeiro-ministro mostrou-se esta quarta-feira disponível para rever os salários dos trabalhadores da função pública, referindo que a inflação em 2022 foi superior à que o Governo tinha inicialmente previsto.

"Porque verificamos que há uma alteração dos pressupostos com base nos quais foram assinados os acordos com a função pública, [estamos disponíveis] para falar com os sindicatos em matéria de rendimento dos trabalhadores da função pública", declarou António Costa no debate sobre política geral, no parlamento, em resposta aos PCP.

O líder do executivo salientou que, quando foram assinados os acordos relativos aos salários da função pública, previa-se que a inflação fosse de 7,4% em 2022.

"Sabemos que a inflação final de 2022 foi de 7,8% e, portanto, temos disponibilidade para haver uma revisão, tendo em conta aquilo que é a alteração no que diz respeito aos salários", reforçou.

Na mesma resposta, o primeiro-ministro admitiu que o problema com o aumento dos preços "é central" e assinalou que o Governo "adotou um conjunto de medidas de apoio às famílias", como na energia, "com resultados inegáveis".

O primeiro-ministro lembra que a realidade atual "é muito grave" no aumento dos preços da cadeia alimentar, "com um trabalho discreto com os agentes da cadeia alimentar".

Costa diz que "o objetivo comum" é pela "redução dos preços", tendo em conta que estão acima da média.

O primeiro-ministro anunciou ainda que, no âmbito de políticas do seu Governo para responder ao aumento da inflação, o seu executivo vai também anunciar um "tipo de medidas de apoio a famílias mais vulneráveis".

António Costa garantiu que o seu Governo vai trabalhar para que, "na próxima semana", essas medidas estejam concluídas.

"Aguardamos que, no final desta semana, seja confirmado aquilo que é o resultado da execução orçamental do ano passado para podermos adotar [estes] dois tipos de medidas", disse.