Governo vai investir 900 milhões de euros no Plano de Recuperação de Aprendizagens

O Plano de Recuperação de Aprendizagens do Governo vai envolver um investimento de cerca de 900 milhões de euros, anunciou o ministro da Educação, sublinhando que as medidas e recomendações desenhadas estão agora nas mãos das escolas.

O "Plano 21|23 Escola +", para a recuperação das aprendizagens afetadas durante os últimos dois anos letivos pelos períodos de confinamento devido à pandemia da Covid-19, em que os alunos estiveram em regime de ensino a distância, foi apresentado esta terça-feira pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

No âmbito deste plano plurianual, o Governo vai investir cerca de 900 milhões de euros, para o reforço de recursos humanos nas escolas, a formação dos professores, o aumento dos recursos digitais e a modernização dos equipamentos e das escolas.

Segundo o ministro da Educação, as grandes prioridades serão "ensinar e aprender", "apoiar as comunidades educativas" e "conhecer e avaliar", sempre de olhos postos no sucesso, na inclusão e na cidadania.

