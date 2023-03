Verbas adicionais do PRR em discussão pública, terceira tranche só chega depois

© António Pedro Santos/Lusa

O Governo vai colocar a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em discussão pública para enquadrar os 1,6 mil milhões de euros adicionais que Portugal vai receber da chamada bazuca. A terceira tranche do fundo só chegará a Portugal depois da reprogramação.

De acordo com a ministra Mariana Vieira da Silva, a discussão pública vai ser lançada até ao final da próxima semana, para que o debate seja feito até ao final de abril.

A ministra da Presidência está a ser ouvida no Parlamento sobre a "execução e revisão do Plano de Recuperação e Resiliência", a pedido da Iniciativa Liberal, onde mostrou a abertura do Executivo para dialogar.

"O compromisso que aqui queria assumir é que faremos, à semelhança do que aconteceu com o PRR na sua versão original, uma discussão alargada com os setores a quem estes programas se destinam, mas também com o público em geral, colocando até ao final da próxima semana estas dimensões de novas medidas e de volume de financiamento em discussão pública", anunciou.

O objetivo do Governo é "alargar" a discussão a todos os interessados, principalmente, "aos setores a que se destinam estas verbas".

A ministra voltou a garantir que Portugal está a cumprir com os calendários assinados com a Comissão Europeia, e os fundos de Bruxelas estão a chegar "no tempo certo".