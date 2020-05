Governo vai lançar programa de emergência económico e social

O primeiro-ministo, António Costa © Lusa

O primeiro-ministro afirmou esta sexta-feira que o Governo vai iniciar a partir do final da próxima semana o processo para lançar um programa de emergência económico e social com o objetivo de dar uma resposta estruturada à crise.

António Costa referiu-se a esta medida do Governo numa entrevista que concedeu à CMTV, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e que foi conduzida pelo jornalista José Carlos Castro.

"Entre o final da próxima semana e o princípio da seguinte, iremos iniciar as consultas para o desenho de um programa de emergência económico e social", declarou o líder do executivo nessa entrevista, que durou cerca de 35 minutos.

O primeiro-ministro referiu que, ao longo dos dois últimos meses, o Governo foi obrigado a "reinventar muitas coisas, desde a simplificação do regime de 'lay-off', até à criação de moratórias e de novas linhas de crédito".

"Agora, creio que começamos a chegar àquela fase em que se pode ter maior solidez no cenário da evolução da economia e em desenhar medidas concretas que permitam rapidamente estancar a hemorragia, reanimar as empresas, consolidar o emprego e lançar as bases para um programa de recuperação económica quando houver condições para poder ser lançado", acrescentou.