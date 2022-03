Governo vai prolongar apoios extraordinários para fazer face à subida do preço dos combustíveis

O apoio vai ser suportado por verbas do fundo ambiental © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Ministério do Ambiente, Energia e Ação Climática admitiu à TSF que o Governo quer prolongar os apoios extraordinários por litro de combustível aos táxis e aos transportadores rodoviários de passageiros por quatro meses, a partir do final de março. Além disso, o Governo aumentará de dez para 12 cêntimos o apoio por litro.

Este reforço ainda está em preparação e vai ser suportado por verbas do fundo ambiental.

A invasão da Ucrânia pela Rússia acentuou a subida do preço do petróleo e seus derivados que já seguiam em alta, no âmbito de uma crise do setor energético, com o aumento dos receios de uma crise no fornecimento.

Por seu lado, a desvalorização continuada do euro face ao dólar, considerado ativo de refúgio, também pesa no agravamento dos preços.

O euro caiu esta sexta-feira abaixo da barreira de 1,10 dólares pela primeira vez desde maio de 2020, com os investidores a protegerem-se das consequências da invasão russa da Ucrânia.

