Governo vai propor nomeação de Nunes da Fonseca para chefe das Forças Armadas

José Nunes da Fonseca © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 02 Fevereiro, 2023 • 19:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira propor ao Presidente da República a nomeação do general José Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, lê-se no comunicado sobre a reunião realizada esta quinta-feira.

"Foi aprovada a deliberação que propõe a Sua Excelência o Presidente da República, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, a nomeação do General José Nunes da Fonseca como Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com efeitos a partir do dia 1 de março de 2023", assinala o documento.

O general Nunes da Fonseca é atualmente o chefe do Estado-Maior do Exército.

O almirante António Silva Ribeiro termina no dia 1 de março o mandato como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.