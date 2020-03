Governo vai substituir Carlos Costa no final do mandato à frente do Banco de Portugal

© LUSA

O primeiro-ministro anunciou, durante o debate quinzenal, que o Governo escolherá um novo governador do Banco de Portugal no final do mandato de Carlos Costa.

Sobre a matéria, António Costa disse apenas que tem mantido relações cordiais e que respeita o atual governador. No fim do mandato, "o Governo designará competências, designando um novo governador".

Estão a decorrer investigações à alegada intervenção do governador do Banco de Portugal em créditos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) quando este era administrador do banco público, entre 2004 e 2006.