Governo voltou a "assumir controlo político" do país

A antiga ministra socialista, Alexandra Leitão, considera que o Governo já voltou a assumir "o controlo político" do país. No programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal, a deputada e antiga ministra socialista defende que o programa para a habitação, apresentado há duas semanas, mostra que, depois de um final ano cheio de casos e demissões, o Governo está agora no caminho certo.

"À medida que o Governo for conseguindo marcara a agenda, como por exemplo eu acho que conseguiu com a habitação, com concorde-se ou não com as medidas", entende Alexandra Leitão, sublinhando que se está "a discutir a agenda do Governo, coisa que no ano passado não estávamos a acontecer".

Coligação PSD e Chega?

Sobre o tabu em relação ao PSD sobre o Chega, Alexandra Leitão afirma que os sociais-democratas devem clarificar a sua posição. "A liderança do PSD tinha a ganhar em traçar as ditas linhas vermelhas. Se o PSD dissesse claramente que nunca iria para o Governo com o Chega, também deixava o Chega numa posição difícil."

Já o conselheiro de estado, António Lobo Xavier, não têm dúvidas de que o PSD só tem a ganhar ao traçar uma linha vermelha para com o chega. "Para mim é evidente que o PSD estaria melhor se recusasse abertamente uma coligação com o Chega", disse.