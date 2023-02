Greves de professores quase "self-service." Leia o parecer da PGR e saiba o que está em causa

© Hugo Delgado/Lusa (arquivo)

O parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a greve convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação aponta que a informação dada aos professores pela organização, de que podiam fazer greve apenas durante parte do dia, aproxima a iniciativa de uma "greve self-service", algo que não fazia parte do pré-aviso original e que põe em causa a legalidade da mesma.

LEIA AQUI O PARECER DA PGR NA ÍNTEGRA

"Se cada docente, atenta a referência a primeiros tempos efetuada pelo Sindicato nas indicadas «FAQS GREVE 2022»>, decidir o dia, o tempo e a concreta duração do período de adesão à greve, numa gestão individual, deve-se concluir que se está perante uma greve com caraterísticas similares às das greves self-service, onde os efeitos pretendidos se diluem, atento o modo de desenvolvimento da atividade escolar por unidades letivas", lê-se na conclusão 16.ª do documento enviado ao ministério da Educação.

A PGR assinala que, na informação transmitida pelo S.TO.P. ao Governo, a greve seria à jornada diária de trabalho, mas que essa informação era diferente da que constava de um documento disponibilizado pelo próprio sindicato.

Greve ao dia todo ou aos primeiros tempos?

Na publicação "FAQ GREVE 2022" - em que são dadas respostas a várias perguntas sobre a greve - o S.TO.P. dava luz verde aos professores para poderem fazer uma greve com a duração que pretendessem.

Nessa página, em que está um conjunto de 16 perguntas e respostas para os professores, surgem as questões: "Como posso organizar a minha adesão à greve?", "Tenho de avisar antecipadamente que vou fazer greve?"e "Se faltarmos aos dois primeiros tempos da manhã não descontam o dia todo?"

Na resposta à primeira destas perguntas lê-se que a greve "pode ser realizada durante todo o dia ou, por exemplo, fazer greve ao início do dia e, se assim entender, interromper a greve após os primeiros tempos/horas", algo que não corresponde, no entender da PGR, ao que se lia no pré-aviso.

"A pretensão de que os trabalhadores diariamente, durante esse período (de longa duração), pudessem fazer, a cada dia, greve apenas aos primeiros tempos do horário diário" impunha que esse cenário "também tivesse sido contemplado no aviso prévio".

Sem que tal seja feito, assinala a PGR, não é "legalmente permitido esse sucessivo modo de execução parcial".

Numa outra resposta é mesmo dito aos professores que "não é necessário justificar a falta" desde que tenham feito greve "a uma só parte do dia".

O sindicato aconselha a entrega, "na secretaria do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada um papel de retorno, com a hora da retoma ao serviço" para que não seja descontada "a totalidade do dia no vencimento".

Noutra resposta lê-se ainda que o trabalhador "pode decidir em cima da hora de entrada ao serviço que quer fazer greve, assim como pode decidir terminar a greve em qualquer altura do dia", o que também não alinha com o entendimento da PGR.

A procuradoria assinala ainda que a decisão de fazer greve "em inobservância ao constante no aviso prévio, no que concerne à sua duração" - que é definida nos pré-avisos como "uma paralisação nacional a todo o serviço, durante o período de funcionamento correspondente ao dia decretado" - "afeta a legalidade" da mesma e leva os trabalhadores a incorrer "no regime de faltas injustificadas".

Este parecer do Conselho Consultivo, escreve o ministério, "será homologado" e greve terá agora de "respeitar os pré-avisos" apresentados pelos sindicatos "em respeito pela legislação que enquadra o direito à greve, enquanto direito fundamental dos trabalhadores".