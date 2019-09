Guterres exerceu direito de voto antecipado em Nova Iorque

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas © Carlo Allegri/Reuters

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exerceu esta quarta-feira, no Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque, o direito de voto antecipado para as eleições legislativas de 06 de outubro. Em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, o antigo primeiro-ministro português e líder do PS entre 1992 e 2002 abriu na terça-feira a Cimeira da Ação Climática.

No dia seguinte, na quarta-feira, António Guterres discursou perante a 74ª Assembleia Geral da ONU, que irá decorrer até 30 deste mês com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O voto antecipado no estrangeiro pode ser exercido até quinta-feira e, entre outros motivos, abrange eleitores recenseados em território nacional que se encontrem deslocados no estrangeiro. É exercido nas embaixadas ou consulados previamente definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.