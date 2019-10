Guterres recorda "valiosíssimo contributo" de Freitas do Amaral para a democracia

© Bruno Castanheira/Arquivo

Por Lusa 03 Outubro, 2019 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressou esta quinta-feira pesar pela morte de Diogo Freitas do Amaral, considerando que deixou "uma fortíssima marca" e deu um "valiosíssimo contributo" para a democracia e influência portuguesa.

Pub Pub

"Recebi, com profunda tristeza, a notícia da morte do Professor Diogo Feitas do Amaral", começou por escrever o secretário-geral da ONU numa nota enviada às redações.

Pub Pub

António Guterres recordou o percurso político de Freitas do Amaral e o contacto próximo que alimentaram desde o início da democracia em Portugal: "O intenso contacto que mantivemos no Portugal pós-revolução de Abril permitiu-me apreciar, plenamente, o valiosíssimo contributo do Professor Freitas do Amaral para a vida democrática portuguesa e para a nossa integração europeia".

António Guterres, que em 1995 começava o seu mandato como primeiro-ministro de Portugal quando Diogo Freitas do Amaral presidia à 50.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, escreveu que o fundador do partido CDS e ex-ministro "foi um jurista e académico de renome e um político brilhante, totalmente dedicado à causa pública".

Freitas do Amaral, "viria a deixar uma fortíssima marca como Presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas, valorizando de forma muito significativa a imagem e influência de Portugal como pude, na altura, constatar como Primeiro-Ministro", escreveu o atual secretário-geral da ONU.

Em conclusão, Guterres deixou "as mais sinceras condolências" à família de Freitas do Amaral, em especial à sua mulher, Maria Salgado, "neste momento doloroso".