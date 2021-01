"Há abertura total." PAN disponível para debater alterações à lei eleitoral

André Silva, porta-voz do partido Pessoas, Animais e Natureza © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por TSF 25 Janeiro, 2021 • 16:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PAN também está disponível para debater alterações à lei eleitoral. O repto foi lançado no domingo, por Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso de vitória nas presidenciais e, na manhã desta segunda-feira, tanto Carlos César, presidente do PS, como David Justino, vice-presidente do PSD, deram conta na TSF que os dois partidos estão abertos a esse debate.

André Silva, porta-voz do partido Pessoas, Animais e Natureza, acompanha as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Há abertura total e a sensibilidade é convergente com a do Presidente da República. Acompanharemos todas aquelas soluções legislativas que permitam alargar os direitos dos cidadãos, estejam eles em território nacional ou no estrangeiro, em qualquer escrutínio", explicou à TSF André Silva.

PAN considera que não faz sentido não alargar o mecanismo do voto por correspondência aos emigrantes nas eleições presidenciais 00:00 00:00

São mudanças que o PAN considera que devem acontecer e, por isso, o partido dirá presente ao debate proposto no domingo pelo Presidente da República.