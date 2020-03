Por Inês André Figueiredo 20 Março, 2020 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

O PCP apela a uma "proibição imediata dos despedimentos" neste momento de pandemia devido ao novo coronavírus. Numa declaração sobre a atual situação do país, o secretário-geral do PCP considera "inaceitável" que para combater o vírus seja possível "liquidar direitos, cortar salários, fazer despedimentos e impor a lei da selva".

O líder comunista admite que é preciso garantir a "produção nacional para responder às necessidades de bens e serviços para a população", mas ao mesmo tempo apela a que se avancem para "soluções novas" para os problemas que vão surgindo. Até porque, atira, "há quem se esteja já a aproveitar da situação, agigantando o medo e o pânico", aproveitando a "legítima preocupação dos trabalhadores para impor mais exploração".

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é outra das preocupações do PCP, com Jerónimo de Sousa a afirmar que se impõem "medidas de reforço e investimento". "As pessoas e a sua saúde estão primeiro que os défices ou excedentes orçamentais", aponta.

O PCP pretende ainda que se garantam apoios às famílias, aos idosos, aos trabalhadores, aos pequenos e médios empresários, assumindo que é preciso "coragem, determinação e acerto nas opções políticas a tomar".

Jerónimo de Sousa que é tempo de agradecer aos profissionais de saúde e de "partilhar esperança". "Só temos uma certeza: havemos de dobrar esta curva apertada. E havemos de o fazer, enfrentando os problemas e reagindo às adversidades, não subestimando o surto epidémico mas respondendo com coragem e determinação", sublinha o secretário-geral do PCP.