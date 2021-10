"Há um número de secretários de Estado gigantesco." João Soares defende redução do Governo

© Sara Beatriz Monteiro/TSF

O primeiro-ministro já garantiu que não está a ser preparada uma remodelação governamental, mas João Soares, antigo ministro socialista, defendeu esta manhã, na TSF, que o Executivo precisa não só de ser remodelado como de ser reduzido.

"O Governo precisa de ser reduzido. É grande demais. Há um número de secretários de Estado gigantesco, há sobreposições de competências e o número de ministros também é muito grande", sustenta, em entrevista ao jornalista Fernando Alves.

O Partido Socialista irá reunir a Comissão Nacional, este sábado, dia 9 de outubro, às 10h00, no Hotel Myriad, no Parque das Nações, em Lisboa. De acordo com o comunicado no site do partido, "o objetivo é analisar a situação política e eleger os novos órgãos nacionais do Partido na sequência do último Congresso".