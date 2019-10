Helena Roseta deixa críticas a Assunção Cristas

© Jorge Amaral/Global Imagens

Por Lusa 04 Outubro, 2019 • 15:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A independente Helena Roseta sugeriu esta sexta-feira que os democratas-cristãos deixaram de acreditar na doutrina social da igreja e criticou a líder do CDS por ter dito que o direito de propriedade deve prevalecer sobre o direito à habitação.

Pub Pub

"Eu vi a senhora presidente do CDS [Assunção Cristas], afirmar numa entrevista, há pouco tempo, que o direito de propriedade prevalece sobre o direito à habitação. Longe vão os tempos, meus amigos, em que os democratas-cristãos acreditavam na doutrina social da igreja que desde o século XIX defende a função social da propriedade, mas isso já lá vai", declarou.

Pub Pub

A deputada independente do PS e autora da Lei de Bases da Habitação, que entrou em vigor esta semana, falava no tradicional almoço de encerramento da campanha socialista na cervejaria Trindade, em Lisboa, a que se segue a também habitual descida do Chiado.

Para a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, cuja filha, Filipa Roseta, é a cabeça de lista do PSD pelo distrito de Lisboa, "foi precisamente a afirmação inequívoca da função social da habitação" que se conseguiu consagrar na lei de bases "e que separa a esquerda da direita".

"Para nós, para toda a esquerda, a habitação tem uma função social e cumpre-nos que ela seja garantida para todas as pessoas" continuou, defendendo que o passo seguinte é por a lei de bases em prática, de forma a garantir a todos "uma habitação condigna".

Helena Roseta ilustrou o problema da habitação em Portugal com os casos de trabalhadores agrícolas no Alentejo que têm que dormir em contentores, ou de trabalhadores do setor do turismo no Algarve que têm que dormir em carros, "dramas individuais e familiares a que não se pode fechar os olhos".