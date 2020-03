Hipertensos, diabéticos ou doentes cardiovasculares podem continuar a ir trabalhar

© António Cotrim/EPA

Por Nuno Guedes 20 Março, 2020 • 21:27

Os doentes crónicos devem ficar quase sempre em casa durante o estado de emergência, mas há exceções.

A principal exceção é a possibilidade de continuarem a trabalhar e foi revelada na versão final do decreto fechado pelo Governo para regular como será a vida social e económica nas próximas semanas.

O documento identifica os idosos com mais de 70 anos, bem como os imunodeprimidos e portadores de doença crónica (entre eles os hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de doença respiratória crónica e doentes oncológicos) como pessoas sujeitas a um dever especial de [auto]proteção.

Na prática, só podem sair à rua com alguns objetivos específicos, mais restritos do que quem não tem essas doenças [restrições que pode ler melhor no link que se segue].

No entanto, o decreto prevê uma outra exceção: os doentes crónicos podem continuar a sair à rua se for para ir trabalhar.

As fortes limitações sobre quem está sujeito ao referido dever especial de [auto]proteção também não se aplicam, nem em termos da idade (os tais mais de 70 anos), aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil, titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais.