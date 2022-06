História, economia e clima. Oceanos são "um grande desafio para Portugal"

Marcelo Rebelo de Sousa © Rui Manuel Farinha/Lusa

"Os oceanos são um grande desafio para Portugal e um grande desafio para todo o mundo", considera Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à TSF, em antecipação da Conferência de Aniversário do Jornal de Notícias "Mar, porta para o futuro".

"Portugal fez-se nos oceanos e os oceanos são essenciais na identidade portuguesa", lembra o Presidente da República. Além disso, "unem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e são um ponto comum a todos os Estados da CPLP".

Marcelo Rebelo de Sousa destaca que o país "tem uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) e vai ter uma alargada plataforma continental que ficarão a ser das maiores do mundo e, certamente, em termos de proximidade, as maiores da Europa".

Estas características representam uma grande "capacidade de exploração em termos económicos, mas também de investigação, de preservação da biodiversidade. No fundo, de luta contra as alterações climáticas."

Nesse ponto, os oceanos são um "tema do futuro" para todo o mundo, assume o chefe de Estado. "Não é por acaso que, num momento em que há uma guerra - em que as grandes potências, direta ou indiretamente, estão em guerra - que no domínio dos oceanos foi possível chegar a uma declaração universal, com acordo pleno das Nações Unidas."

Esta declaração será aprovada na Conferência dos Oceanos, que Lisboa acolhe de 27 de junho a 1 de julho, com participação de 20 chefes de Estado e de governo de todo o mundo.

Isto "num momento em que não há acordos em praticamente nada, mesmo noutros domínios das alterações climáticas recuou-se ou parou-se", reforça. "Em termos políticos, militares, económicos e sociais neste momento o tempo é o do desacordo, aqui é o tempo do acordo. Porque se percebeu a importância dos oceanos no clima. Porque se percebeu a importância dos oceanos para as gerações futuras. Porque se percebeu o que estava a acontecer em termos de destruição dos oceanos."

Os oceanos são também "um ponto fundamental para Portugal porque temos alguns dos melhores especialistas - cá dentro e lá fora - nesse domínio dos oceanos", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República será o primeiro orador da Conferência que assinala os 134 anos do Jornal de Notícias - "Mar, porta para o futuro", esta quinta-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.